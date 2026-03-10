Kreml zarobi na konflikcie na Bliskim Wschodzie? Kardaś: Różnica między ceną rosyjskiej ropy Urals a ropą Brent się zmniejsza [HOŁOWNIA W KLIMACIE #13]

W programie dr Szymon Kardaś mówi, że konflikt na Bliskim Wschodzie to dobra wiadomość dla Rosji. - Mamy do czynienia z drastycznie rosnącą ceną ropy. Przed konfliktem cena ropy Brent wynosiła około 69 dolarów za baryłkę, a w poniedziałek przekroczyła magiczną barierę 100 dolarów za baryłkę – mówił. Turbulencje występują też na rynku gazu.

- Katar, który jest jednym z największych producentów LNG na świecie, wstrzymał swoją produkcję i eksport. Dostarcza surowiec głównie do odbiorców na rynkach azjatyckich, ale w momencie, gdy taki gracz wypada z rynku, to ma to swoje konsekwencje nie tylko w Azji, ale także w Europie – tłumaczył ekspert.

Poluzowanie zasad względem Rosji

Rosnące ceny surowców są z kolei dobrą wiadomością dla budżetu rosyjskiego, który jest w dużej mierze zależny od przychodów z paliw kopalnych. W dodatku zmniejsza się różnica między ceną rosyjskiej ropy Urals a ropą Brent. Niektóre ograniczenia dotyczące rosyjskich dostaw są znoszone – przykładowo Indie, które miały zmniejszać zakupy rosyjskiej ropy, obecnie łagodzą zasady, przy akceptacji Stanów Zjednoczonych.

Mimo to w Unii Europejskiej nie widać na ten moment zmiany kursu uniezależniania się od rosyjskich paliw kopalnych, choć nalegają na to Węgry czy Słowacja. Korzystają z gazu z Rosji (przez gazociąg TurkStream) oraz ropy (ropociąg Przyjaźń, obecnie uszkodzony). Dr Szymon Kardaś wskazuje, że Europa poczyniła znaczne postępy w zakresie dywersyfikacji dostaw – udział rosyjskiego gazu spadł z 45 proc. do ok. 12 proc., a ropy – z ok. 30 proc. do 3 proc., a rosyjski węgiel został całkowicie wyeliminowany z rynku.

Unia Europejska chce się uniezależniać nie tylko od Rosji, ale także od paliw kopalnych

Szymon Kardaś opowiada też o nieudanej próbie wprowadzenia 20. pakietu sankcji przez Unię Europejską, która została zablokowana przez Węgry, a także o skutkach uzależniania się od paliw kopalnych.

- Rozwiązaniem długoterminowym dla problemów Europy nie jest zmniejszenie zakupów w Rosji i utrzymywanie tego samego poziomu zależności, zwiększając import z innych kierunków geograficznych – ze Stanów Zjednoczonych, krajów afrykańskich czy bliskowschodnich. Utrzymując ten bardzo wysoki poziom zależności, cały czas jesteśmy narażeni na różne ryzyka geopolityczne dotyczące krajów, które są ważnymi producentami i eksporterami surowców – tłumaczył.

O gościu i programie "Hołownia w klimacie"

Dr Szymon Kardaś jest głównym specjalistą ds. energetycznych w programie European Power w European Council on Foreign Relations oraz adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, a także autorem książki "Dyplomacja energetyczna Federacji Rosyjskiej 1992-2025".

