Polak i Węgier mają znów stać się „bratankami”. Magyar zapowiada reset relacji z Warszawą

Lider partii Tisza i przyszły premier Węgier Péter Magyar
Lider partii Tisza i przyszły premier Węgier Péter MagyarPAP/EPA / TIBOR ILLYES
Karolina Wójcicka
13 kwietnia, 15:46

Zwycięstwo Tiszy może być korzystne także z perspektywy polskich władz i wzmocnić je przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Już w trakcie kampanii wyborczej lider partii Tisza i przyszły premier Węgier Péter Magyar zapowiadał, że z pierwszą zagraniczną wizytą — w przypadku zwycięstwa — pojedzie do Warszawy. Sugerował, że kluczowe będą dla niego relacje z rządem Donalda Tuska, z którym spotkał się na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym tego roku. Niedługo po rozmowie z polską delegacją stwierdził, że jego gabinet już pierwszego dnia urzędowania „wyda” polskich polityków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę. — Zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech, bo długo tu nie zabawią. My na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców — powtórzył w poniedziałek na konferencji prasowej. Dodał, że nad Wisłą spotka się również z prezydentem Karolem Nawrockim.

Reorientacja polityki

Reset relacji z Polską to jedna z kluczowych zapowiedzi zmian w polityce zagranicznej Tiszy. Stosunki między oboma krajami uległy pogorszeniu jeszcze w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podejście Warszawy i Budapesztu do Moskwy zaczęło się wyraźnie różnić. Dla Tiszy odbudowa tych relacji ma być warunkiem ożywienia Grupy Wyszehradzkiej jako realnego forum współpracy w Europie Środkowej.

