Wyborcy Fideszu różnią się od Orbána. Większość chce pozostania Węgier w UE
Najnowsze badanie European Council on Foreign Relations pokazuje, że nawet wśród wyborców Fideszu odsetek eurosceptyków jest niższy, niż mogłoby się wydawać.
Korespondencja z Budapesztu
Wśród przedstawicieli węgierskiej opozycji panuje przekonanie, że wyraźne podkreślanie podziału między prorosyjskim Fideszem a proeuropejską Tiszą stawiałoby ich w niekorzystnym świetle. – Musicie to zrozumieć: mamy bardzo konserwatywne społeczeństwo. W przeszłości socjaliści kładli większy nacisk na przynależność do Europy. Tyle że forsując liberalną lub lewicową politykę, nigdy nie pokonasz Orbána. Tylko jeśli pozostaniesz po stronie konserwatywno-nacjonalistycznej, może się to udać – tłumaczy w rozmowie z DGP współpracowniczka szefa partii Tisza, Pétera Magyara. To dlatego ugrupowanie tematów dotyczących polityki zagranicznej unikało w kampanii jak ognia.
