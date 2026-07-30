W zakresie immunitetu na forum sejmowej komisji spraw regulaminowych głosowano dwukrotnie, ponieważ we wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej figurują dwa różne czyny. Pierwszy dotyczy rzekomej oferty pomocy w uzyskaniu stanowiska w Tramwajach Śląskich w zamian za korzyści finansowe. Drugi – przyjęcia ponad 1,4 mln zł w zamian za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na realizację projektu „Stara Huta” w Chorzowie. W obu przypadkach 15 posłów zagłosowało za, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden zagłosował przeciwko. Ostateczną decyzję podejmie jednak Sejm.