Poseł KO straci immunitet? Prokuratura europejska kontra Sejm
Prawie cztery godziny trwała komisyjna dyskusja o tym, czy posłowi KO Wojciechowi Królowi należy uchylić immunitet. Ostatecznie zarekomendowano, by Sejm wyraził na to zgodę. Tymczasowemu aresztowi powiedziano już jednak „nie”.
W zakresie immunitetu na forum sejmowej komisji spraw regulaminowych głosowano dwukrotnie, ponieważ we wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej figurują dwa różne czyny. Pierwszy dotyczy rzekomej oferty pomocy w uzyskaniu stanowiska w Tramwajach Śląskich w zamian za korzyści finansowe. Drugi – przyjęcia ponad 1,4 mln zł w zamian za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na realizację projektu „Stara Huta” w Chorzowie. W obu przypadkach 15 posłów zagłosowało za, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden zagłosował przeciwko. Ostateczną decyzję podejmie jednak Sejm.
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