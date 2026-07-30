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Prawo karne

Poseł KO straci immunitet? Prokuratura europejska kontra Sejm

Poseł Wojciech Król podczas konferencji prasowej śląskiej PO w 2022 r.
Poseł Wojciech Król podczas konferencji prasowej śląskiej PO w 2022 r.Materiały prasowe / Wojciech Kunicki
Sonia Otfinowska
Sonia Otfinowska
dzisiaj, 09:57

Prawie cztery godziny trwała komisyjna dyskusja o tym, czy posłowi KO Wojciechowi Królowi należy uchylić immunitet. Ostatecznie zarekomendowano, by Sejm wyraził na to zgodę. Tymczasowemu aresztowi powiedziano już jednak „nie”.

Skrót artykułu

W zakresie immunitetu na forum sejmowej komisji spraw regulaminowych głosowano dwukrotnie, ponieważ we wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej figurują dwa różne czyny. Pierwszy dotyczy rzekomej oferty pomocy w uzyskaniu stanowiska w Tramwajach Śląskich w zamian za korzyści finansowe. Drugi – przyjęcia ponad 1,4 mln zł w zamian za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na realizację projektu „Stara Huta” w Chorzowie. W obu przypadkach 15 posłów zagłosowało za, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden zagłosował przeciwko. Ostateczną decyzję podejmie jednak Sejm.

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Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna

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sejmimmunitetProkuratura EuropejskaEPPOwojciech król

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