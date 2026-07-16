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Łukasz Żak jechał pijany ponad 200 km/h. Jest wyrok w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Łukasz Żak
20 lat więzienia dla Łukasz Żaka. Jest wyrok sądu ws. wypadku na Trasie Łazienkowskiej w WarszawiePAP / Leszek Szymański
Sonia Otfinowska
Sonia Otfinowska
dzisiaj, 14:39

Karę 20 lat pozbawienia wolności, czyli dokładnie tyle, o ile wnioskowała prokuratura, usłyszał dziś winny śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak. - To, co pan robił, groziło katastrofą i tym też się skończyło – stwierdził w uzasadnieniu sędzia Maciej Mitera.

Skrót artykułu

Do tragicznego wypadku doszło w Warszawie we wrześniu 2024 r., kiedy prowadzony przez Łukasza Żaka Volkswagen Arteon zderzył się z Fordem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął wówczas 37-letni mężczyzna, a do szpitala trafiła jego żona oraz dwójka dzieci. Obrażeń doznała również ówczesna partnerka Żaka, Paulina K., która podróżowała razem z nim Volkswagenem.

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Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna

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sądTrasa ŁazienkowskaŁukasz Żak

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