Łukasz Żak jechał pijany ponad 200 km/h. Jest wyrok w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Do tragicznego wypadku doszło w Warszawie we wrześniu 2024 r., kiedy prowadzony przez Łukasza Żaka Volkswagen Arteon zderzył się z Fordem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął wówczas 37-letni mężczyzna, a do szpitala trafiła jego żona oraz dwójka dzieci. Obrażeń doznała również ówczesna partnerka Żaka, Paulina K., która podróżowała razem z nim Volkswagenem.